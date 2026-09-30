Демонстрация на уреди от бъдещето в Kaufland Велико Търново този уикенд

Клиентите на магазина в града ще могат да изпробват сами уредите на иновативния бранд SharkNinja

Специална серия от демонстрации в Kaufland – Велико Търново ще запознае посетителите с иновациите на световната компания SharkNinja. До 10 октомври във филиала на ул. „Краков“ 2Б клиентите ще могат да видят в действие топ продуктите за кафе и почистване и да открият как те превръщат домашните задължения в удоволствие.

Предвидени са няколко тематични демонстрации, които ще покажат различни приложения на уредите.

3 октомври (10:00 до 14:00 ч.) – бариста решения за перфектно кафе у дома

– бариста решения за перфектно кафе у дома 10 октомври (11:00 до 15:00 ч.) – уреди за почистване

Продуктите на SharkNinja в Kaufland предлагат интелигентни решения, проектирани да спестяват време и усилия в домакинството. В бариста категорията клиентите могат да открият с 32% намаление Ninja Luxe Café Essential кафемашина с вградена везна, 25 степени на смилане, Barista Assist и система за млечна пяна. Кухненските предложения включват мултикукър и еър фрайър, грил и еър фрайър с горещ въздух, фритюрник с две чекмеджета, блендер и машина за смути с отстъпки до 33%.

В категорията за почистване намаленията са с до 40% и включват уреди като прахосмукачката Shark HydroVac за сухо и мокро почистване, безкабелни прахосмукачки, парочистачка, уред за премахване на петна и прахосмукачка робот. Предложенията за персонална грижа включват система за сушене и оформяне на коса, сешоари и електрическа четка с горещ въздух.

16 топ продукта на глобалния бранд SharkNinja се предлагат за първи път в магазинната мрежа на Kaufland в цялата страна. Избраните уреди са част от лоялната кампания на Kaufland Card XTRA и клиентите могат да ги закупят с до 40% отстъпка чрез активиране на XTRA купони или чрез събрани промоточки с хартиен паспорт. Промоцията е валидна до 15 ноември или до изчерпване на количествата.

Глобалната компания SharkNinja е специализирана в разработването на иновативни продукти, които улесняват ежедневието. Историята ѝ започва през 1994 г., а през 2015 г. приема настоящото си име, обединявайки двете си водещи марки Shark и Ninja. Shark е насочена към уредите за дома и персонална грижа, а Ninja предлага решения за приготвяне на храна и напитки.

Повече за промоционалната кампания може да бъде намерено тук.