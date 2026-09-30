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рисунка
Полски Тръмбеш

Деца сътвориха най-дългата картина от свои рисунки

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Площад „Възраждане“ в Полски Тръмбеш се превърна в истинско царство на детската радост по време на детско забавно утро, организирано от Общината.

За страхотното настроение, веселите игри и танцовите стъпки се погрижиха усмихнатите аниматори от UN BESO.

Най-вълнуващата част от деня бе съвместното творчество – всяко дете се включи със своя рисунка и заедно сътвориха най-дългата картина. Върху платното засияха десетки цветни слънца, пъстри дъги, уютни къщички и безброй детски усмивки.

 

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