Деца сътвориха най-дългата картина от свои рисунки

Площад „Възраждане“ в Полски Тръмбеш се превърна в истинско царство на детската радост по време на детско забавно утро, организирано от Общината.

За страхотното настроение, веселите игри и танцовите стъпки се погрижиха усмихнатите аниматори от UN BESO.

Най-вълнуващата част от деня бе съвместното творчество – всяко дете се включи със своя рисунка и заедно сътвориха най-дългата картина. Върху платното засияха десетки цветни слънца, пъстри дъги, уютни къщички и безброй детски усмивки.