Дрифт клубът ще ползва безвъзмездно бившето летище в Масларево 10 г.

Дрифт клубът от Велико Търново ще ползва безвъзмездно бившето селскостопанско летище в Масларево за 10 години след учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот с площ 74 516 кв. м.

Имотът е частна общинска собственост от 2 юни т.г. и определен за „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“. Срещу това клубът ще се грижи за поддържането и всички разходи на терена, където могат да се провеждат само тренировъчни дейности.

Теренът е свободен, не се ползва от наемател или ползвател, а още в средата на май е постъпило заявление от сдружение „ДРИФТ КЛУБ ВЕЛИКО ТЪРНОВО”, представлявано от Ивайло Светославов. Имотът бе включен за предоставяне за ползване от програмата за управлението и разпореждането с имотите – общинска собственост, на територията на община Полски Тръмбеш за 2026 г.

Миналата година 36-годишният Ивайло Светославов създаде дрифт клуб във Велико Търново.

След дълго търсене той намери изоставеното летище в Масларево и го превърна в официална писта за тренировки. Така сбъдна своята и на много търсачи на силни усещания от областта мечта. Той е професионален състезател и се занимава с дрифт от близо 20 години, а от три години се състезава в българския дрифт шампионат. Проблемът на България е, че няма къде да се тренира. Официалните състезания се правят на затворена планинска отсечка, плацове, летища и други обезопасени места и са три-четири пъти в годината, но нали трябва някъде да се тренира?

У нас има само една официална писта край Пловдив, но тя не позволява дисциплината дрифт, която е приета официално от Световния шампионат по автомобилизъм. Заради това Ивайло търси подходящо място и го намира в община Полски Тръмбеш. Теренът бе възстановен много бързо от ентусиасти. Летището в Масларево не е ползвано за самолети, които пръскат посевите, над 30 години. През април т.г. на пистата имаше благотворителна дрифт тренировка за събиране на пари за болно дете. Участваха 24 автомобила и над 500 зрители, а събраната сума бе 4258 евро.