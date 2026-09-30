Ичко Лозев ще оценява реферите на треньорския сблъсък между Греъм Потър и легендата Джика Хаджи

Великотърновецът Ичко Лозев ще оценява реферите на двубоя между националните отбори на Румъния и Швеция. Мачът е на 5 октомври /понеделник/ от 21:45 часа на стадион „Арена Национала“ в Букурещ. Двубоят е от четвърта група на Лига „B“ в Лигата на нациите, в която са още националните тимове на Полша и Босна и Херцеговина. Срещата ще бъде ръководена от азербайджанския рефер Елчин Масиев, който преди година свири първия мач от II квалификационен кръг на Шампионската лига между „Риека“ и „Лудогорец“. Асистент- съдии, четвърти рефер и АВАР също са азери, а ВАР- арбитър е холандец. Делегатът на УЕФА е от Турция. Ичко Лозев редовно получава наряди от УЕФА, като през февруари записа мач под №150 като съдийски наблюдател в Европа.

Преди броени дни Швеция победи Румъния с 2:1 като домакин в Стокхолм, а във Варшава Полша и Босна и Херцеговина направиха равенство 0:0 в първите мачове от групата. В понеделник румънците загубиха от Босна и Херцеговина с 2:4, а шведите надиграха поляците с 3:1 на свой терен. На 2-ри октомври (петък) от 21:45 часа българско време Румъния гостува на Полша.

Любопитно е, че мачът на „Strawberry Arena“ в Солна /Швеция/ бе първият от втория престой на легендата Георге Хаджи начело на националния тим на Румъния. Джика е голмайстор на румънския национален отбор от най- успешния му период, близък приятел на Христо Стоичков, с когото игра в „Барселона“. Той е носил и екипа на другия испански гранд „Реал“ /Мадрид/. От 2014 до 2026 година води „Виторул“ и „Фарул“ от Констанца, където стадионът носи неговото име.

Старши треньор на шведите пък е британецът Греъм Потър, който е бил начело на „Брайтън“, „Уест Хям“ и „Челси“ във Висшата лига на Англия.