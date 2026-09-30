Как започваха учебните занятия във В. Търново през 1963 година

63-годишна снимка на ученици от ОУ „Петко Р. Славейков“ във Велико Търново показва как започваха учебните занятия в търновските училища преди повече от половин век. Фотографията се съхранява в сухиндолското село Коевци.

Децата от снимката изпълняват упражнения по време на традиционната по онова време физзарядка. Тогавашните разбирания са били насочени към максимата за здрав дух в здраво тяло.

Интересен факт е, че снимката не е попаднала случайно в Коевци. Тя е изпратена от децата и техните учители на майката героиня баба Съба Енева, чийто музей и до днес се намира в селото. От фотографията личи също, че дворът на училището е в ремонт. Това обаче не пречи на учениците да участват във физзарядката.

През първата половина на XX век физическото възпитание се развива значително. В училищата има гимнастика, строеви упражнения, игри и спортове. Постепенно се утвърждава идеята, че денят на учениците може да започва с кратки физически упражнения.

Особено внимание на физзарядките започва да се обръща след 1944 година, когато те стават задължителни за родното образование. В много училища сутрин или в началото на учебния ден учениците се строяват и изпълняват комплекс от упражнения под ръководството на учител или ученик.

Днес има предложения за връщане на физзарядките в училищата като форма за справяне с обездвижването при учениците.

Михаил МИХАЛЕВ