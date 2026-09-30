Кметът инж. д-р Даниел Панов ожени сина си Ивайло на пищна сватба в Арбанаси

НАД 200 ГОСТИ ОТПРАЗНУВАХА С КМЕТА НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИНЖ. Д-Р ДАНИЕЛ ПАНОВ СВАТБАТА НА МАЛКИЯ МУ СИН – ИВАЙЛО.

Венчавката се състоя в атракцион „Калоянова крепост“, а щастливото събитие продължи цели 12 часа.

Първата снаха на градоначалника Михаела е юрист и вече 6 години топли сърцето на кметския наследник, който пък е дипломиран лекар.

Инж. д-р Панов се въздържа да води церемонията по бракосъчетание, тъй като декларира конфликт на интереси. За сметка на това даде ценни съвети на младото семейство. Той предаде рецептата за сплотеност и хармония на младоженците, позовавайки се на своя 30-годишен брак със съпруга си Даниела.

Акцентира върху уважение и свобода, като успешна формула за съвместен живот.

„Обичайте се! Пазете се един друг. И нека домът ви бъде огнище, което винаги тлее силно“, заръча той на влюбените.

Ивайло каза заветното „Да“ на своята избраница в черен смокинг, бяла риза и папийонка, а Михаела грееше в разкошна бяла рокля с голи рамене и дантелени ръкави.

Вълнуващият празник се проведе в красива сватбена декорация в есенни нюанси. Дансинг не оставаше празен, а гостите си предаваха щафетата в танцов маратон с народни хора, рок парчета и романтични балади.

Сред изненадите на Ивайло и Михаела беше танцов дуел между шаферите.

Галина ГЕОРГИЕВА