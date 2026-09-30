Кръгла маса за по-добри социални услуги с гости от три общини

Кръгла маса в ЦСРИ – Полски Тръмбеш, „Заедно за по-добри социални услуги” събра представители на общините Свищов, Павликени, Велико Търново и ръководството на Община Полски Тръмбеш като доставчик на социални услуги.

Специален гост на срещата беше Росица Димитрова – представител на Община Велико Търново, която сподели своя професионален опит и добри практики в областта на социалните услуги.

Срещата се превърна не просто в професионален разговор, а в пространство за споделяне на опит, добри практики, предизвикателства и идеи. Защото социалната работа не познава граници между институции и общини. Нейната истинска граница е единствено нуждата на човека.

В центъра на дискусията бе поставен най-важният въпрос – как заедно можем да направим социалните услуги по-достъпни, по-качествени, по-човешки и по-близки до хората?

Отговорът не е еднозначен. Той се търси всеки ден – в работата на социалните работници, психолозите, рехабилитаторите, трудотерапевтите, медицинските специалисти и всички професионалисти, които ежедневно застават до хората в трудни моменти от живота им. Защото социалната услуга не е просто административна дейност.

Участниците в кръглата маса имаха възможност да обменят опит и да обсъдят реалните потребности на хората, които ползват социални услуги. Споделени бяха добри практики и виждания за развитие, както и трудностите, с които се сблъскват доставчиците на услуги в ежедневната си работа.

Особено важно бе разбирането, че качествената социална услуга се създава не само с нормативни документи и ресурси, а преди всичко с отношение.