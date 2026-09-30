Музикална група „Богатица“ превръща песента в приятелство

Новата музикална група от потребители на ЦСРИ в Полски Тръмбеш превръща песента в приятелство, настроение и усещане за общност.

Точно такава е музиката на МГ „Богатица“ – музикалната група, създадена през месец април. Това е група, в която всеки глас има значение, всеки човек има своето място, а всяка песен се превръща в споделено преживяване.

Центърът предлага социални услуги и различни занимания, насочени към общуване, подкрепа, развитие и активност.

Какво означава „Богатица“? Името на групата не е случайно. „Богатица“ носи усещането за богатство – човешко, духовно и културно. Защото човек може да бъде богат с това, което носи в душата си. Тук всеки участник носи своята индивидуалност, но когато гласовете се съберат, се ражда нещо общо – единна песен, едно настроение и едно усещане за принадлежност. В музикалната група няма значение кой има най-силен глас.

Няма значение кой е пял професионално и кой просто обича музиката. Най-важно е желанието да бъдеш заедно с другите.

Един човек започва песента, друг го следва, трети добавя своя глас и постепенно се получава общо изпълнение.

Точно в това е красотата на груповото пеене. Някой си спомня любима песен от младостта си. Друг разказва кога за първи път я е чул. Трети започва да припява. И така една песен може да се превърне в начало на приятелство.

За потребителите на ЦСРИ това има особена стойност. Социалното общуване, активното участие и чувството за принадлежност са важна част от пълноценния живот.

Музикалната група „Богатица“ има потенциала да бъде един от онези малки, но значими примери, които показват как социалната услуга може да се превърне в пространство за творчество.