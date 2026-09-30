Над 160 деца участваха във футболен турнир под мотото „Различни, но заедно“, който се проведе на 3.09.2026 г. в град Полски Тръмбеш, организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Полски Тръмбеш.

В турнира се включиха осем отбора, разделени на две групи. Младите футболисти показаха много спортен дух, желание за победа и отлична отборна игра.

До финалната среща достигнаха отборите на „Локомотив – Горна Оряховица“ и „Чардафон 1919“ – Габрово. След много оспорвана битка „Локомотив – Горна Оряховица“ спечели финала с резултат 4:2 и заслужено грабна златната купа.

Отборите бяха наградени със златна купа и златни медали, сребърни медали за второ място, бронзови медали за трето място, а всички останали участници получиха грамоти за своето участие.

Турнирът под мотото „Различни, но заедно“ показа, че спортът обединява децата, създава приятелства и ги учи на уважение, толерантност и работа в екип. Денят премина с много усмивки, емоции и незабравими спортни моменти.