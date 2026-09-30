Над 33 млн. евро кредит ще финансират ВиК проекта във Великотърновско

„ВиК Йовковци“ ООД получи съгласие за заемите, необходими за изпълнението на мащабния проект за обновяване на инфраструктурата в областта

Общо 33,8 млн. евро кредитно финансиране ще може да ползва „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД за изпълнението на проекта за изграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата на обслужваната територия. Решението беше взето на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Велико Търново.

Заседанието се проведе на 28 септември в Областна администрация – Велико Търново, и беше ръководено от областния управител Марин Богомилов. В него участваха представители на държавата и на деветте общини в обособената територия – Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол.

Присъствието беше достатъчно за провеждането на заседанието. Представени бяха 96,41% от гласовете в асоциацията.

Сред решенията беше одобряването на отчетите за дейността и изпълнението на бюджета за 2025 г. Единодушно беше приет и бюджетът за 2026 г. Държавата ще внесе 15 300 евро, а общините ще участват според дела си в гласовете на асоциацията.

Най-същественото решение обаче е свързано с финансирането на проекта.

За собственото съфинансиране на проекта дружеството ще може да ползва дългосрочен инвестиционен кредит до 11 218 643,40 евро. Предвиден е и краткосрочен револвиращ кредит в размер на 22 598 000 евро, който ще покрива недопустими разходи и необходимите оборотни средства.

Така общата кредитна рамка достига 33 816 643,40 евро.

Общото събрание одобри условията по офертите на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, определени като най-благоприятни за „ВиК Йовковци“.

На заседанието беше обсъден и размерът на държавната вноска за следващата година. За бюджета на асоциацията през 2027 г. е препоръчан размер от 21 000 евро.

Според областния управител Марин Богомилов проектът трябва да се отрази пряко върху качеството на ВиК услугите за десетки хиляди домакинства в региона.

„Това, което постигнахме днес, е надпартийно и надведомствено – то е в интерес на хората“, заяви Богомилов. Той посочи, че реализацията на проекта ще промени качеството на ВиК услугите, и благодари на общините и екипа на асоциацията за подготовката.