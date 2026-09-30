Наш лесовъд засадил 1,7 млн. дръвчета на голи пасища и привлякъл интереса на ЮНЕСКО

Инж. Алекси Дамянов докарал в региона 242 вида фиданки от цял свят, сред които бамбук, испанска ела и корсикански бор

1,7 млн. дръвчета в над 800 декара са залесени от инж. Алекси Дамянов и неговия екип край сухиндолското село Коевци преди 55 години. Днес на мястото расте гора, която е наричана от местните „белите дробове“ на региона.

Преди повече от половин век роденият в Коевци инж. Дамянов решава да преобрази голите хълмове край своето село. Той работи като експерт в Министерството на горите и подхваща трудната инициатива. Обединява лесовъди и специалисти от Научноизследователския институт в София, Опитната станция за бързорастящи горски дървета в Свищов и Министерството на горите.

Взето е решение на оголените баири край Коевци да се направи научен екологичен стационар. Целта на залесяването било да се установи как вирее в България чужда растителност.

Както всяка иновация, така и тази е посрещната враждебно от населението в селото.

Хората от Коевци възразили с мотив, че засаждането на дръвчетата ще ги лиши от подходящи места за паша на животните. По-късно обаче местните размислят и се включват активно в залесяването и стават първите помощници на новаторите.

Лесовъдите обаче попаднали на изключително лошо качество на почвата, която там била камениста, плитка и бедна. Затова те обърнали особено внимание на обработката и специалната подготовка съобразно различните видове. Осигурен бил подходящ воден баланс и температура, след което започнало и самото залесяване с фиданките, които пристигнали от различни разсадници.

Три години подред Коевци влиза в световните хроники, а на място се изреждат една камара научни умове. Местният експеримент се следял с интерес и от ЮНЕСКО. На различни научни форуми се отчитал и напредъкът при залесяването край Коевци.

Но въпреки усилията първите 16 години умрели 15 дървесни вида. Сред тях били бамбукът, лировото дърво, чинарът и секвоята. Постепенно изоставали други 9 вида, като испанската ела и бора. Пораженията по дръвчетата били основно от измръзване.

79 вида обаче се представили отлично, особено сребристият смърч, кленът, турската леска, корсиканският бор, кипарисът, холандският бряст и трепетликата. До края на 90-те години 15 000 от тях са били измервани периодично по всички показатели.

Днес научният експеримент е превърнат в красива гора, която е една от визитните картички край Сухиндол. Делото на инж. Алекси Дамянов е толкова внушително, че на практика край Коевци вече има гора, която е своеобразен световен парк и резерват за десетки растителни видове.

В знак на почит към него през 2019 г. беше открита паметна плоча в близост до залесената от него гора.

Михаил МИХАЛЕВ