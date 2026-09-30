Очакват 60% спад в обема на поръчките в дървопреработвателния бранш

„Пред колапс сме“, алармират от сектора

ОТЛИВ НА КЛИЕНТИ ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ, СВИВАНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ И ВИСОКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ НОСЯТ СЪТРЕСЕНИЯ В ДЪРВОДОБИВНИЯ И ПРЕРАБОТВАТЕЛНИЯ СЕКТОР.

Тези негативни тенденции бяха очертани по време на консултации с представители на браншовите организации в централата на Северноцентрално държавно предприятие, в чийто териториален обхват попада и област Велико Търново.

Поводът на дискусията беше държавната политика за ползване на дървесна през настоящата и следващата година.

Като най-значим проблем от „Кроношпан“ ЕООД посочиха очакваният спад в обема на поръчките за над 60% от преработвателните фирми през 2027 г. и невъзможността за повишаване на изкупните цени.

По време на събитието бяха изтъкнати и други казуси като невъзможността на родните фирми в бранша да се конкурират с производители от държави като Китай и Турция, в които няма ограничения върху ползването на лепила и не се заплащат въглеродни квоти, поради което готовата продукция е значително по-евтина.

Дърводобивните компании признаха, че изпитват затруднения заради поскъпването на горивата, труда и техниката. Секторът се оплака и от проблеми в осигуряването на работна ръка.

Присъстващите се обединиха около мнението, че дърводобивният бранш е пред колапс заради нерентабилните цени и драстично увеличените разходи. По думите им това принуждава компании с над 25-годишна история да обмислят варианти за прекратяване на дейността си.

Изтъкнатите проблеми и критики ще бъдат представени на земеделското министерство и Изпълнителната агенция по горите за търсене на подкрепа към бранша.

Галина ГЕОРГИЕВА