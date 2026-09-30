Прогноза за 1.10.2026 г., четвъртък

Октомври започва с изключително силен, динамичен и вдъхновяващ ден. Луната е в Близнаци и се включва в щастлива комбинация със Слънцето, Уран и Плутон и ни помага с лекота да се отърсим от стари мисли, проблеми и да намерим решенията им бързо. Добра идея е да направим промяна. Да посрещнем деня и новия месец по нов начин. Да сменим нагласите си, мисленето си и ще се убедим, че впоследствие целият ни живот ще се промени изцяло.

ОВЕН

Друга гледна точка

Новият месец за вас започва с отлични новини. Неочаквана среща или разговор с човек, на когото имате доверие, ще преобърне гледната ви точка по определен проблем или тема. Тъкмо това ви трябва към момента – да ви се покаже, че на някои неща може да се гледа и от друг ъгъл.

ТЕЛЕЦ

Темата е „Пари“

В първия ден на октомври за вас се очертават пари. Възможно е да получите забавено и дори забравено плащане за труд, който сте положили преди време. Възможно е да ви хрумне идея за допълнителна работа, която да влага допълнителни средства в дома ви. Занимавайте се и с инвестиции. Спестете някой лев.

БЛИЗНАЦИ

Със силно влияние сте

Усещате се като заредени с електричество, необикновен чар и оригиналност. Днес имате възможността да наложите волята си над другите, но внимавайте какво правите. Имате силно влияние над мнението на околните, но също така носите и отговорност, ако им повлияете да вземат решения. Направете всичко тези решения да са правилни.

РАК

Започвате месеца тихо

Първият ден на октомври ви носят вътрешно освобождаване. Нещо, което ви е тежало с месеци или ви е държало в сянка, днес просто избледнява. Ще получите важна информация или прозрение, след което ще ви олекне. Не търсете публичност днес – най-големите ви победи ще бъдат тихи и лични.

ЛЪВ

Говорете и привличайте внимание

Очаквайте раздвижване и обрати в екипите или съдружията, в които участвате. Възможно е нов човек да влезе в живота ви или да получите покана да се включите в нов проект. Да смените екипа, да обновите контактите си. Смело споделяйте мечтите си. Сега точно това се иска от вас – да говорите и да привличате внимание.

ДЕВА

Грабнете възможностите

Октомври започва за вас с неочакван шанс на работното място. Слънцето получава мощна подкрепа от Уран и това може да ви донесе бързо издигане, внезапна промяна в позицията или оферта, която не сте очаквали. Не се колебайте и не губете време в анализи – грабнете възможността веднага.

ВЕЗНИ

Ново време за вас

Първият октомврийски ден ви разкрива и нови хоризонти. Четвъртък е идеален за уреждане на въпроси, които касаят пътувания в страната и чужбина, свързани с висше образование или правни казуси. Изведнъж ще видите изход от ситуация, която досега ви е изглеждала като задънена улица. Наистина започва ново време за вас.

СКОРПИОН

Отличен ден

Ще усетите, че днес разполагате с изключителна лична сила. Денят е идеален за пълно прочистване – както емоционално, така и финансово. Ще намерите нестандартно решение на банков или имотен казус. Възможно е да откриете шансове за подобряване на личните си доходи. Като цяло ви чака отличен ден.

СТРЕЛЕЦ

Свалете картите

Партньорствата днес ви носят огромни изненади. Възможно е да получите неочаквано предложение от съвместен партньор или в личния си живот да изживеете обрат, който да стопи всяка дистанция. Разговорите днес са бързи, директни и много трансформиращи. Свалете картите и бъдете първи.

КОЗИРОГ

Време е за промени

Ежедневието ви в първия ден на октомври ще придобие по-забързан ритъм. Ще ви хрумне гениален начин как да съкратите времето за изпълнение на служебните задачи или как да подобрите здравословния си режим. Промените, които започнете днес на работното място, ще ви донесат страхотни резултати.

ВОДОЛЕЙ

Притежавате сила

Октомври за вас започва с отлични звездни конфигурации, които ще подобрят личното ви самочувствие и ще повишат настроението ви. Очаквайте радости, любовни изненади и мощен вдъхновяващ импулс. Притежавате магнетична енергия, с която лесно повлиявате всички останали. Усещате се силни и можещи.

РИБИ

Добра новина

Денят носи добри новини, свързани с дома, семейството или имотните ви планове. Възможно е бързо да решите битов въпрос, който отдавна е отлаган, или да вземете смело решение за промяна в жилището. За вас се очертава голяма добра новина, която ще разберете днес. Тя ще ви зареди с магнетично настроение и самочувствие.

Хороскоп за родените на 1 октомври – Честит рожден ден! Навлизате в мощна година на пълна лична трансформация, възникване на шансове и възможности. Не се страхувайте да чупите старите модели. Изградете нов начин на мислене и се подгответе за голям скок напред.

Тодор Емилов-Тео