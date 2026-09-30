Осветиха грейналата за 778 345 лв. сграда на Общината за 62 г. от обявяването на Полски Тръмбеш за град

Осветиха сградата на Общината за здраве и късмет на служителите в нея и издигнаха знамена по случай 62 г. от обявяването на Полски Тръмбеш за град.

На големия християнски празник Рождество Богородично младеж и две девойки издигнаха българския, европейския и флага на общината, като съответния химн съпровождаше церемонията. След това протойерей Димитър извърши тържествено освещаване на напълно обновената и топлоизолирана сграда на общината.

Дълго чаканият ремонт на сградата на Общинската администрация с мерки за енергийна ефективност по проект за 778 345 лева завърши през декември 2025 г. Кметството в общинския център придоби европейски облик за няколко месеца. Общината вече има собствена фотоволтаична централа със 70 соларни панела и четири батерии по 20kWh. Батериите ще се захранват от соларната инсталация от произведената излишна еленергия през деня. Съхранената енергия ще се отдава в сградата за ползване нощем, или когато соларната инсталация не произвежда достатъчно, за да задоволи нуждите на сградата. Основен акцент в префасадирането на сградата бе изграждането на монолитна козирка над главния вход на Общината за защита от дъжд, сняг и други атмосферни влияния. В козирката е монтирано дежурно и ефектно осветление, а в най-високата част на сградата е монтиран гербът на общината. Изграждането на козирката запази изградената рампа и общодостъпната архитектурна среда.