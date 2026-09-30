Откриването на учебната година във ВТУ ще премине с благотворителна мисия

Тържественото откриване на новата учебна година във Великотърновския университет е само след няколко дни и със сигурност ще се превърне в празник за академичната общност. 1 октомври обаче може да бъде и шанс за десетгодишната Лора, която мечтае за самостоятелен живот.

Великотърновският университет се включва в кампанията „Да помогнем на Лори“, като осигурява дарителска кутия, чрез която всеки може да подкрепи Лора Димитрова по пътя й към нейната мечта.

Лора е диагностицирана с изключително рядко невродегенеративно заболяване, причинено от мутация на гена IRF2BPL. Вследствие на заболяването тя губи важни умения – самостоятелно придвижване, реч и хранителни навици.

В Германия в момента се разработва програма за лечение, насочена към конкретната мутация на Лора. За включването й в програмата са необходими 200 000 евро.

„Като академична общност и най-вече като хора, вярваме, че Великотърновският университет трябва да бъде пример за съпричастност и подкрепа. Нека заедно помогнем на Лора да продължи своя път към по-самостоятелен живот“, призоваха от Великотърновския университет.

Тържественото откриване на академичната 2026/2027 година ще се състои на 1 октомври от 11:00 ч. пред паметника на светите братя Кирил и Методий в двора на Ректората.

Михаил МИХАЛЕВ