Откривателят на гроба на цар Самуил е гостувал във В. Търново и е доктор хонорис кауза на ВТУ

Проф. Николаос Муцопулос, откривателят на гроба на цар Самуил, е гостувал във Великотърновския университет през 2014 г. Прочутият гръцки археолог, архитект и византолог тогава беше удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на университета за приноса си към изследването на българското историческо минало, историята и археологията, както и към развитието на специалността „Археология“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Професор Муцопулос почина през 2019 година. Той е роден през 1927 година в Атина. Завършва архитектура в Националната мецовска политехника в гръцката столица. Специализира в Сорбоната. Кандидатската си дисертация защитава във Факултета по архитектура към Националната мецовска политехника, като през 1958 г. е избран за редовен професор в секция „Архитектура“ на Политехническия факултет към Аристотеловия университет в Солун.

Специализиран е в изследване на византийската църковна и традиционна архитектура и има множество публикации в тази област. Занимава се с описването на укрепените селища и крепости в Македония и Тракия. Прави археологически проучвания и разкопки в различни части на в Мигдонска Рендина, в Дракоспита на остров Евбея и на други места в Гърция, а от 1965 до 1975 г. на остров Свети Ахил в Малкото преспанско езеро, където през 1969 г. открива останките на цар Самуил в базиликата „Свети Ахил“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ