Престиж! Два златни медала за Лина Бринтнол на Международна олимпиада по английски

Два златни медала взе 14-годишната Лина Бринтнол от СУ „ Цанко Церковски” в Полски Тръмбеш на Международната олимпиада по английски език, която се проведе в Сучава, Румъния.

В нея участваха ученици на възраст между 14 и 18 години. България беше представена от национален отбор от осем ученици, сред които и Лина Бринтнол. Пътят до участие в него започва още от националната олимпиада по английски език на МОН. Учениците от VIII до XI клас, класирани от първо до пето място в съответната възрастова група на националния кръг, получават право да участват в селекцията за националния отбор. Следва интервю с комисия, след което се определят осемте ученици, които представят България на международната олимпиада.

Деветокласничката Лина беше най-малката избрана участничка в българския отбор и участва в индивидуалното състезание на ниво B1.

Индивидуалната част на IELO включва три компонента – езикови знания, интегрирани езикови умения и говорене. Те проверяват четене с разбиране, граматика и лексика, работа с аудио-видео материал, писане на есе и устно представяне. Особено предизвикателна е устната част: участникът тегли на място въпрос, разполага с 20 минути за подготовка, а след това трябва да направи самостоятелно 5-минутно представяне. Лина завърши индивидуалното състезание на B1 с 96 точки – най-високия резултат в нивото, и спечели златен медал.

В официалното крайно класиране на B1 участват 46 ученици. Освен индивидуалното състезание IELO включва и отборен проект, при който участниците подготвят и представят дигитална, мултимедийна или драматизирана интерпретация на сцена от литературното произведение за съответното ниво. Проектът се оценява както за език и съдържание, така и за креативност, представяне и отговори на въпроси. В отборното състезание Лина участва на по-високото ниво B2 като част от българския отбор, който също се класира на първо място и спечели златен медал. Така Лина Бринтнол завършва участието си в International English Language Olympiad 2026 с два златни медала – индивидуален на ниво B1 и отборен на ниво B2.