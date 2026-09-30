Проект за превенция на насилието и агресията започна в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

Правят училищен вестник и подкаст

Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ във Велико Търново започва изпълнението на проекта „Заедно срещу насилието: Превенция, приобщаване и безопасна училищна среда“ от началото на новата учебна година. Основната цел на проекта е превенция на тормоза и насърчаване на емпатията сред учениците.

Педагогическите специалисти ще преминат през специализирана програма за обучение за управление и превенция на конфликти чрез работа по реални казуси, ролеви игри и обмен на опит. Като структурен елемент от тази дейност се предвижда изграждането и последващото функциониране на специализирано училищно звено „Медиация“, което ще подпомага разрешаването на спорове в училищната общност чрез професионален диалог и активно изслушване на страните.

Програмата поставя сериозен акцент и върху активното ангажиране на родителите и местната общност в рамките на инициативата „Училище без агресия“. За целта ще бъдат организирани регулярни срещи, обсъждания и практически работилници. Дейностите имат за цел да повишат информираността на семействата, да изградят практически умения за разпознаване на поведенчески проблеми у децата и да разяснят наличните институционални механизми и ресурси за реакция при възникване на конфликтни ситуации, тормоз или прояви на насилие.

В центъра на проектните дейности са заложени учениците, които ще развиват социално-емоционални умения в часовете на класа под прякото ръководство на училищни психолози и външни експерти. Инициативата предвижда създаването на специализиран екип от „ученици медиатори“ и „ученици – модели за подражание“, които ще се включат активно в структурата на звеното по медиация.

Паралелно с това ще бъдат разкрити занимания по интереси в областта на спорта, изкуствата и училищните медии – радио, вестник и подкаст, както и съвместни междуучилищни състезания, фестивали и празници за изграждане на чувство за принадлежност.

„За нас този проект е много повече от поредица от дейности – той е важна стъпка към изграждането на училищна общност, в която всеки ученик се чувства приет, разбран и защитен. Вярваме, че превенцията на агресията започва с умението да разговаряме, да изслушваме и да проявяваме уважение към различията. Създаването на училищно звено „Медиация“ и включването на самите ученици като медиатори и позитивни модели за подражание ще даде възможност децата не само да бъдат част от промяната, но и да бъдат нейни двигатели“, посочи директорът на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ Ивелина Дачева.