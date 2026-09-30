сряда, септември 30, 2026
Последни:
на грипа
Здраве

РЗИ избра групова лекарска практика за следене на грипа във Велико Търново

Галина Георгиева 0 четения 0 Comments

Проби от пациенти ще се изпращат в Националната референтна лаборатория

 

РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОПРЕДЕЛИ ГППМП „БИОТОН“ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕНТИНЕЛЕН НАДЗОР НА ГРИПА и острите респираторни заболявания през сезон 2026/2027 г. Това беше утвърдено със заповед на директора д-р Евгения Недева от 25 септември.

Груповата практика се намира на ул. „Марно поле“ 21 във Велико Търново. Тя ще има ангажимент да предоставя данни за регистрираните случаи на грип и остри респираторни заболявания по възрастови групи.

Ежедневното отчитане ще започне на 1 ноември 2026 г. и ще продължи до 31 март 2027 г. След това информацията ще се предоставя веднъж седмично.

Наред с проследяването медиците от „Биотон“ ще вземат проби от пациентите, които ще бъдат предавани чрез РЗИ за лабораторно изследване в Националната референтна лаборатория.

По този начин здравните власти ще разполагат както с актуални данни за заболеваемостта, така и с яснота за циркулиращите щамове в областта.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вижте още

“КМЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО и Болница „Сърце и Мозък” гр. Плевен продължават прегледите и консултациите с АГ специалист и през септември

БОРБА БГ 318 четения 0
Доц. д-р Лъчезар Маринов: „Родителите трябва да мерят кръвното на децата си след 3-годишна възраст“

Доц. д-р Лъчезар Маринов: „Родителите трябва да мерят кръвното на децата си след 3-годишна възраст“

Галина Георгиева 430 четения 0

Предпазните маски отново стават препоръчителни

БОРБА БГ 1189 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *