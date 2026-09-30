След повече от 40 години ремонтират една от най-натоварените улици в Горна Оряховица

Със символична първа копка бе даден старт на големия ремонт на ул. „Цар Освободител“. Проектът обхваща 1,1 км от една от най-важните улици в квартал „Гарата“, където хората не помнят ремонти от поне 40 години.

Около две години продължи проектирането й, обектът е включен в Инвестиционната програма на държавата. Част от улицата представлява Републикански път II-53 Поликраище – Елена, а останалата е общинска.

Ремонтните работи ще се извършват по участъци.

Предстои цялостно обновяване на инфраструктурата – реконструкция на съществуващата канализация, изграждане на нова дъждовна канализация и сериозно ново отводняване, което е най-големият проблем на квартала. Ще се извърши основен ремонт на пътната част и тротоарите, както и подмяна на уличното осветление.

Ще се изгради нов канализационен колектор от ул. „Иван Момчилов“ до ул. „Янтра“ с дължина 386,60 м. В посока гаровия площад ще бъде изградена още 119,90 м смесена канализация, а новата дъждовна канализация ще е с дължина 285,40 метра.

На всички улици, които се заустват в „Цар Освободител“, ще има линейни отводнители за поемане на повърхностните води – проблем, който живеещите в района търпят от години. Стойността на целия проект е 1 848 796 евро с ДДС.

Започналият ремонт променя временно и организацията на движението.

До 16 октомври ще бъде затворен участъкът на ул. „Цар Освободител“ от кръстовището с ул. „Каймакчалан“ до кръстовището с ул. „Иларион Макариополски“.

Ана РАЙКОВСКА