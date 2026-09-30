Сватбен комплекс Paradise превръща мечтите в реалност на двойки от цялата страна

Управителят Петко Коприянов: „Правим по 30 сватби годишно и изнесени ритуали, хората ни сравняват с Банско”

Сватбен комплекс Paradise в Полски Тръмбеш се превърна в място, където мечтаните събития оживяват.

Двойки от цялата страна идват тук, за да сключат брак и да направят своята сватба. Сред спокойствието на природата и красотата на гората от май до октомври тук се организират десетки незабравими сватбени тържества, а младоженци и гости пристигат от всички краища на България, за да отпразнуват любовта си в една вълшебна атмосфера. Комплексът разполага с три пространства, подходящи за различни по мащаб и стил събития – елегантен закрит ресторант с капацитет до 200 гости, Green Park – просторна лятна градина с капацитет до 250 гости, La Grande Terrasse – покривна тераса с романтична атмосфера и капацитет до 100 гости. Една от най-големите атракции на комплекса е възможността за изнесен граждански ритуал сред природата. Официалният граждански брак се подписва на място в гората от длъжностни лица на Община Полски Тръмбеш, превръщайки церемонията в незабравимо преживяване за младоженците и техните близки.

„…Трудно е да се бориш за развитие в такъв малък град, затова разчитаме на външни клиенти от София, Варна, Велико Търново и други по-големи градове.

Предимството е, че сме в Централна България и на всички им е много удобна дестинация. Също така опцията за настаняване на всички гости и възможността за шумно парти до късно е голямо предимство, защото сме далече от населеното място и не пречим на никого. Така сватбите продължават до 3-4-5 часа сутринта. Сватбите са по около 30 на година. Всеки уикенд, понякога и през седмицата. Имахме сватба на близначките Алекс и Влади с доста известни личности, които им бяха гости (Криско, Димчо, Спенс и др.). Правим изнесени ритуали и welcome drink и хората ни сравняват с PIRIN GOLF в Банско”, разказва управителят на комплекса Петко Коприянов.

За удобството на гостите комплекс PARADISE PARK предлага богата леглова база с капацитет за 130 души в къща „Бърдарови” – 16 места в 6 стаи (4 тройни и 2 двойни), къща „Тополите” – 20 места в 8 стаи (4 тройни и 4 двойни), хотелска част – 18 стаи (16 тройни и 2 двойни).

Базата на Ловното бе купена на търг от Общината м.г. от основателя на комплекса Петър Бърдаров.

Сега е най-новата придобивка и се казва Ловна резиденция Paradise с 24 двойни стаи. Има и проект за спа и голям външен басейн (джакузи, парна баня, сауни и масажни легла). През останалото време на годината, когато няма сватби, комплексът е предпочитано място за провеждане на фирмени банкети, коледни и новогодишни тържества, кръщенета, юбилеи, семейни празници и други специални събития, като предлага уютна атмосфера, професионално обслужване и комфортно настаняване за гостите.

РАЙСКИЯТ КОМПЛЕКС БЕ ВДИГНАТ ПРЕЗ 2021 Г. от сем. Магдалина и Петър Бърдарови върху 17 дка от Ловния парк, купени от частно лице. Върху руините семейството успя да направи място за почивка и развлечения. Сега комплексът се управлява от Петко Коприянов, който е и собственик, занимава се с менажирането на събитията и организацията по провеждането им. Той живее с Тоника, която е една от двете дъщери на Бърдарови. Двамата имат две деца и живеят във Велико Търново.

Петко, който е на 32 г., е завършил висше образование администрация и управление в УНСС и е магистър.

Дълго време е бил в София. Работил е на доста и различни места, свързани с ресторантьорството и контактите с хората. Той е в семейния бизнес от самото начало при покупката и ремонтите, но сега вече е на преден план. Израснал е с половинката си Тоника и със сестра й Данита. С Тоника са заедно от 15 години. Днес младите от фамилията развиват прекрасната атракция и така прославят Полски Тръмбеш, а комплексът е най-привлекателният в района.

Нели СУКОВА