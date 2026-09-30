Ученици увековечиха в книга разказите за емблематични къщи в Старо Търново

Ученици от 5 великотърновски училища увековечиха в книга спомените и разказите за над 10 емблематични къщи от Старо Търново. Сборникът излезе като част от проекта „Паметта на Варуша – слово между камък и спомен“ по инициатива на Народно читалище „Надежда – 1869“. Той се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Проектът обедини представители на академичната общност, изследователи, доброволци и млади хора около една обща цел – да съхранят живата памет на Варуша и да я предадат на следващите поколения.

„За читалището това не е просто поредният културен проект, а естествено продължение на една мисия, започнала преди повече от век и половина – да съхранява духовността на Велико Търново и да търси най-достойните, готови да станат новите й творители и продължители. В свят, в който информацията се сменя всеки ден, а дигиталната среда често измества живия разказ, паметта се превръща в най-ценния мост между миналото и бъдещето“, сподели председателят на читалището Боряна Маринова.

Сборникът представя разкази за емблематичните къщи в есеистична форма. Ния Мемиш от ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ изследва и пише за Консуловите къщи. Къщата на Пиперкови е увековечена от Йована Петрова и Фатме Чолакова от ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“. Дияна Ненкова от Старопрестолната гимназия по икономика е проучила Къщата на Грънчарови, а Даниел Петров и Ивелина Николова от ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ са изследвали къщите на Друмеви и Илиеви. Михаела Миладинова от ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ е проучила Къщата на Моллови, а Ая Вълова от същото училище е дала всичко от себе си да напише повече за Къщата на Каранешеви.

Къщата с маймунката е проучена от Росен Христов, който е ученик от ПМГ „Васил Друмев“, а Бейската къща е изследвана от Виктория Славчева и Розана Лазарова от ПМГ „Васил Друмев“ и ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“. Анелия Цветкова от СУ „Емилиян Станев“ е положила усилия да запознае читателите с Къщата на Старирадеви.

Техните есета обаче не биха били възможни без силния екип на проекта и ръководителите на творческите ателиета към него. Огромна помощ на учениците са предоставили проф. д-р Светла Атанасова от Регионалния исторически музей, доц. д-р Александър Ковачев, който е ръководител на Катедра „Библиотечно-информационни дейности“ във ВТУ, и проф. Сава Василев, който оформя и редактира текстовете на учениците преди печат.

Есетата на учениците на практика представляват разкази на наследниците на къщите, които от години пазят историята на сградите. Сред тях са Руен Хаджиниколов, Соня Петрова, д-р Паскал Пиперков, както и Емилия Моллова. Всички те са свързани с къщите, в които са живели знакови великотърновци.

По време на изследователската си дейност учениците са посещавали Регионалната библиотека, Регионалния исторически музей, Държавния архив. Това им помогнало да научат как се правят различни библиографски справки и как се изследват стари документи.

Книгите са в тираж от 300 бройки и са безплатни, но текстовете ще бъдат пуснати и в електронен вариант, освен това се подготвят и като аудиозапис, за да достигнат до по-широка аудитория, включително и до хора със зрителни проблеми. Хартиеното издание ще бъде достъпно в училищата, които са се включили в инициативата, както и в библиотеката на НЧ „Надежда“ и Регионалната библиотека.

Стойността на проекта е 17 000 лв., а работата по него продължава. От ръководството на читалището са категорични, че дейността по изследването на старите търновски къщи трябва да продължи. Те ще търсят финансиране за издаване на нови сборници. По думите им най-голямата заслуга на проекта, е че чрез него са се ангажирали много млади хора, които един ден ще бъдат пазителите на местната история.

„Жители на Велико Търново, съхранили спомени за къщи и хора отпреди десетилетия, ги споделиха с ученици и млади изследователи. Така паметта не остана заключена в миналото, а се превърна в знание, което продължава да живее. От книгата ще научите и много нови истории за хора, знатни и обикновени, за чието съществуване не сте подозирали“, обясниха още от ръководството на читалището.

Вече са изработени ролбанери на всеки ученик с кратко резюме и снимка на съответната къща. По този начин инициативата ще се превърне в пътуваща изложба. Има идея тя да достигне до София, включително до Националния институт за недвижимо културно наследство.

Михаил МИХАЛЕВ

Проф. д-р Светла Атанасова, доц. д-р Александър Ковачев, Боряна Маринова и Виолета Белчева представиха сборника.