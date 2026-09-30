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Горна ОряховицаОбщество

Вечнозелени фотинии „Ред Робин“ красят основно ремонтирана улица

Михаил Михалев 0 четения 0 Comments

Млади храстчета от вечнозеления декоративен вид фотиния вече са засадени по основно ремонтираната ул. „П. Р. Славейков“ в Горна Оряховица.

Фотиния „Ред Робин“ е характерна с яркочервените си листа, преминаващи постепенно в тъмнозелено. Тя е изключително подходящо растение за живи плетове и огради.

„Наред с естетическия ефект целта ни е и безопасност, каквато живият плет скоро ще осигурява. Призовавам растенията да се пазят! Те са Ваши, както всяка нова градска придобивка. А и улицата е под постоянно видеонаблюдение“, сподели кметът на Горна Оряховица Николай Рашков.

Михаил МИХАЛЕВ

 

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