Вечнозелени фотинии „Ред Робин“ красят основно ремонтирана улица
Млади храстчета от вечнозеления декоративен вид фотиния вече са засадени по основно ремонтираната ул. „П. Р. Славейков“ в Горна Оряховица.
Фотиния „Ред Робин“ е характерна с яркочервените си листа, преминаващи постепенно в тъмнозелено. Тя е изключително подходящо растение за живи плетове и огради.
„Наред с естетическия ефект целта ни е и безопасност, каквато живият плет скоро ще осигурява. Призовавам растенията да се пазят! Те са Ваши, както всяка нова градска придобивка. А и улицата е под постоянно видеонаблюдение“, сподели кметът на Горна Оряховица Николай Рашков.
Михаил МИХАЛЕВ