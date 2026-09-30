Задържаха 24-годишен, подпалил сграда 

За часове служители на РУ – Павликени задържаха млад мъж, запалил изоставена сграда в с. Върбовка.

Сигнал за пожара е получен на 29 септември около 21,00 ч. След намесата на огнеборците пламъците са потушени. Извършен е оглед, при който е установено, че са изгорели около 2 км. м. от пода на помещенията на втория етаж.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастен към деянието е 24-годишен от с. Ценово, неизвестен до момента на полицията. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Обяснил пред униформените, че е запалил огъня за да се стопли.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.