Бургазлия атакува в съда поскъпването на синята зона във Велико Търново

ВОДАЧ ОПИТА ДА СЪБОРИ В СЪДА УВЕЛИЧЕНИТЕ ТАРИФИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ В СТАРАТА СТОЛИЦА. Любопитна подробност е, че оспорващият поскъпването на синята зона всъщност е от Бургас, а не кореняк търновец. Казусът стигна до Върховния административен съд.

Мъжът е атакувал две разпоредби от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Велико Търново. Става дума за чл. 72 г, ал. 1 и 2, които регламентират цените за престой и за месечно ползване на паркомясто на синя зона.

Текстовете са приети с решение на местния парламент от 27 ноември 2025 г. С промяната таксата за 30 минути престой стана 0,78 лв., или 0,40 евро, за час -1,56 лв. (0,80 евро), и за месец – 252 лв., или 128,85 евро. Тарифите влязоха в сила през февруари 2026 г.

Първата съдебна инстанция изобщо не стигнала до обсъждане на цените. Административният съд в старата столица оставил без разглеждане жалбата, защото магистратите приели, че мъжът не е доказал необходимия правен интерес.

Оспорващият обаче не се отказал и отнесъл казуса до Върховния административен съд.

В частната си жалба посочил, че е правоспособен водач и притежава свидетелство за управление на МПС, преди което би могъл да е засегнат от действието на наредбата.

По делото е установено, че всъщност лицето няма постоянен адрес или недвижим имот на територията на община Велико Търново. Човекът не представил и доказателства, че работи или развива търговска дейност в старата столица.

Според върховните магистрати наличието на шофьорска книжка и възможността да управлява автомобил в различни части на страната не са достатъчни, за да оспорва правилата за платено паркиране във всяка община. Според решаващия състав липсват доказателства за трайна фактическа връзка на лицето с териториалната административна единица, за която действа оспорената разпоредба.

Галина ГЕОРГИЕВА