„Ескейп стая“ пристига във Велико Търново с мисия срещу трафика на хора

Инициативата ще постави участниците в сценарии, вдъхновени от реални случаи на експлоатация

„ЕСКЕЙП СТАЯ НА КОЛЕЛА“, КОЯТО ПОКАЗВА ПО ВЪЗДЕЙСТВАЩ НАЧИН РИСКОВЕТЕ ОТ ТРАФИКА НА ХОРА, ПРИСТИГА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. На 1 октомври специално оборудваният бус ще бъде разположен от 9:30 ч. на цирковата площадка на ул. „Краков“ 1.

Старата столица е сред 10-те български града, включени в тазгодишната национална обиколка на превенционната кампания на Комисията за борба с трафика на хора.

Вместо традиционна лекция по темата участниците ще попаднат в интерактивна среда, която ги изправя пред ситуации, вдъхновени от реални случаи на експлоатация.

В групи до шестима те ще трябва да решават задачи, да откриват следи и кодове, за да разплетат историята на човек, попаднал в капана на съвременното робство.

Предизвикателството обаче не е само да бъде намерен изход от стаята. Участниците следва сами да разпознаят начините, по които хората могат да бъдат въвлечени в опасни ситуации. По този начин ще са наясно с предупредителните сигнали за трафик на хора.

След преживяването в ескейп стаята участниците ще разговарят с експерти. С тях ще могат да обсъдят всички детайли около рисковите ситуации.

Акцията се реализира в партньорство с фондация RESHAPE, Посолството на Кралство Нидерландия в България, УНИЦЕФ България, Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) и Британския съвет в България и със съдействието на Международната организация по миграция (МОМ) в България, Българския младежки Червен кръст, фондация Open Space и Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ България).

Инициативата се провежда със съдействието на Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието и науката, както и в тясно сътрудничество с общините и местните комисии за борба с трафика на хора в градовете по маршрута.

Това е второто гостуване на ескейп стаята в България. През 2025 г. тя достигна до над 1500 участници в рамките на 13 събития в 11 български града.

Галина ГЕОРГИЕВА