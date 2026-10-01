Хороскоп за октомври: Ретроградни Венера и Меркурий носят напрежение, раздели и финансови изненади

Прогноза за месец октомври 2026 г.

Възможни са недоразумения, напрежение и раздели, следете бюджета си с повишено внимание

Първият транзит, който ще включим в прогнозата за октомври, е началото на ретроградната фаза на Венера, считано от 3 октомври. Ретроградната Венера може да донесе доста предизвикателства в личните отношения. Възможни са недоразумения, които да доведат до напрежение или дори до раздели, а в някои случаи на хоризонта може отново да се появи стара любов с нов набор от усложнения. Периодът не е подходящ за сключване на брак или за вземане на окончателни решения относно партньора ви. Ретроградната Венера също е свързана и със склонност към финансови преразходи, затова следете бюджета си с повишено внимание.

Новолунието във Везни на 10 октомври е изключително благоприятно за подписване на договори, започване на правни процедури или стартиране на нови партньорства. Все пак имайте предвид ретроградната Венера и подхождайте с повишена предпазливост към новите взаимоотношения. Плутон възвръща директното си движение на 15 октомври след дълги месеци на ретроградност. През този период имахте достатъчно възможности за равносметка къде е необходима дълбока промяна в живота ви, а сега вече е време да превърнете тези изводи в конкретни действия.

С преминаването на Слънцето в Скорпион на 23 октомври започва четириседмичен период, в който ще можете да стигнете до самата същност на всеки проблем.

Силната интуиция и проницателността ви ще ви помогнат да намерите отговори и на най-заплетените въпроси, като е възможно на повърхността да излязат и ценни тайни. Това е и чудесно време да обновите спалнята, да се потопите в уюта на дома си и да си осигурите повече време за уединение, което ще действа изключително пречистващо. Внимавайте на 24 октомври, когато Меркурий става ретрограден (възможни са забавяния при пътувания, комуникация и технологии чак до 13 ноември).

Забавете темпото и архивирайте важната си информация. Преминаването на Венера обратно във Везни на 25 октомври допълнително ще засили предизвикателствата във връзките, затова подхождайте с повече търпение и доброта. Месецът завършва с пълнолуние в Телец на 26 октомври – перфектният момент за градинарство, прибиране на реколтата и окончателен преглед на личните финанси. Или една символична „жътва“ на президентските избори – кой каквото си е посял, това да очаква като реколта… Във всеки един смисъл на това изречение.

ОВЕН

Творческо вдъхновение, идеи. Предупреждения за неочаквани разходи

Творчество и вдъхновение са в основната рамка на вашия хороскоп за октомври, а причината е Марс, който се движи рамо до рамо с Юпитер. Идеите ви ще са изобилни – независимо дали пренасяте креативността си върху картините в ателието, или планирате свеж ремонт у дома. Следете внимателно разходите си след 3 октомври, когато Венера става ретроградна, тъй като опасността от импулсивни покупки и бързо стопяване на спестяванията е голяма. Новолунието на 10 октомври разкрива възможност за ново партньорство – както в личен, така и в професионален план моментът е прекрасен за създаване на ценни контакти.

Хармоничният аспект между Марс и Сатурн на 16 октомври е вашият най-добър ден да се посветите на любовта или на важна стъпка към личностно самоусъвършенстване. С преминаването на Слънцето в Скорпион на 23 октомври вниманието ви отново се насочва към финансите – ако сте надвишили бюджета, бързо ще откриете правилната посока за стабилизиране. Навлизането на Меркурий в ретроградна фаза на 24 октомври обаче предупреждава за възможни неочаквани разходи, а завръщането на Венера във Везни на следващия ден може временно да внесе объркване в любовния живот. По време на пълнолунието на 26 октомври ще бъдете в много по-добра позиция да подредите сметките си и да проведете откровен разговор с половинката. С малко повече търпение ще преминете през тези предизвикателства като истински професионалисти.

ТЕЛЕЦ

Предизвикателства, свързани с ретроградните Венера и Меркурий

Октомври носи известни предизвикателства за вас. Затова е добре да не оставяте нищо на случайността, а да се адаптирате бързо към сменящите се ситуации. Изпитанията започват още на 3 октомври, когато вашият управител Венера става ретроградна в Скорпион, носейки неочаквани недоразумения и драма. Не е изключено на хоризонта внезапно да се появи и стара любов, която да добави нов сюжет в месеца. Най-подходящият ден за изясняване на отношенията е 6 октомври, когато Меркурий и Венера са в съвпад и ви даряват с най-подходящите думи. В същото време кариерата ви заблестява около 10 октомври.

Новолунието тогава ви носи вълнуваща възможност – моментът е перфектен за кандидатстване за нова позиция, преговори или обсъждане на повишение. Навлизането на Слънцето в Скорпион на 23 октомври помага за изглаждане на разногласията с партньора, но ретроградният Меркурий от следващия ден, 24 октомври, може да донесе ново объркване, добре е да запазите спокоен тон. Преминаването на Венера обратно във Везни на 25 октомври ще подобри работната ви среда чрез обновяване на оборудването или въвеждане на по-хармонични правила в екипа. Пълнолунието във вашия знак на 26 октомври ви дава зелена светлина ясно да заявите нуждите си – околните с готовност ще зачитат личните ви граници, когато сте категорични.

БЛИЗНАЦИ

Бъдете внимателни във взаимоотношенията

Предизвикателствата на работното място ще изискват повече такт и дипломация след 3 октомври, когато Венера започва своята ретроградна фаза. Колегите може към този момент да са по-неотстъпчиви, но това ви дава чудесен шанс да бъдете гласа на разума в екипа. Романтиката и вдъхновението са ваш верен спътник около новолунието на 10 октомври – моментът носи свеж импулс в любовта, а също така е перфектен за стартиране на нови творчески проекти или творчески занимания за дома.

Преминаването на Слънцето в Скорпион на 23 октомври поставя сериозен акцент върху служебните задачи, като може да ви бъде поверено лидерството на важен проект. Воденето на екипа обаче няма да е съвсем леко, защото освен ретроградната Венера вашият управител Меркурий също става ретрограден на 24 октомври. Тази комбинация може да донесе известно напрежение и комуникационни спънки сред колегите, затова запазете хладнокръвие, бъдете мъдри и отстъпчиви. Връщането на Венера във Везни на 25 октомври е идеално да преразгледате изостанали творчески идеи или да изясните важни любовни въпроси. Пълнолунието на 26 октомври е най-подходящият ден да намалите темпото, да си подарите пълноценна почивка и да презаредите батериите.

РАК

Любовни неволи. Шансове за добра имотна сделка

Любовният живот ще изисква много повече търпение след 3 октомври, когато Венера става ретроградна. Малките комуникационни разминавания лесно могат да прераснат в по-големи спорове, затова е добре да ги туширате още в самото начало. Ако планирате купуване, продажба или ремонт на имот, новолунието на 10 октомври е изключително благоприятен момент да направите първите стъпки.

Дръжте обаче разходите си под строг контрол, тъй като ретроградната Венера – особено когато се върне във Везни след 25 октомври, предупреждава, че бюджетът лесно може да излезе извън рамките. Преминаването на Слънцето в Скорпион на 23 октомври внася по-голяма интензивност в романтичния ви живот, но ретроградният Меркурий на следващия ден, 24 октомври, може допълнително да усложни разговорите с половинката. Внимавайте с думите и търсете спокойния тон. Пълнолунието на 26 октомври ви предлага перфектния повод да се освободите от натрупаното напрежение – излезте на приятна вечеря с приятели, насладете се на добра компания и заредете духа си с позитивни емоции.

ЛЪВ

Силна енергия, устрем и благоденствие. Подредете дома си

Вашите неизчерпаеми устрем и енергия остават изключително силни през целия месец благодарение на движението на Марс и Юпитер във вашия знак. Независимо колко големи са целите или задачите пред вас личният ви заряд гарантира, че ще се справите с всичко. Ретроградната Венера от 3 октомври нататък ви поставя в режим на подобрения у дома – заемете се с изостанали ремонти, подредете градината и отметнете всичко, което сте отлагали. Новолунието на 10 октомври разкрива чудесна възможност за кратко пътуване просто ей така – за обновление на ежедневието.

На 23 октомври вашият управител Слънцето преминава в Скорпион, откъдето ще акцентира събитията в дома ви. А съвпадът му с Венера на същия ден прави момента перфектен за обновяване на интериора или организиране на весели събирания. Ако домът ви е вече подреден, това е идеалното време да планирате празнични партита и да бъдете най-гостоприемният домакин за своите близки. Ретроградният Меркурий от 24 октомври нататък обаче може да донесе комуникационни спънки и дребни недоразумения със семейството, затова ще трябва да поемете инициативата за запазване на мира. За щастие, завръщането на Венера във Везни на 25 октомври събужда вашата вродена дипломация и ви помага с лекота да туширате създало се напрежение. Пълнолунието на 26 октомври ви поставя заслужено под лъчите на прожекторите, носейки ви отдавна чакано признание за целия ви положен труд.

ДЕВА

Внимавайте с разходите. Гответе се за есенна почивка

Този месец ви предоставя чудесни възможности да подобрите финансовото си състояние. Движението на Слънцето във Везни, които са секторът на вашите лични средства, през първите три седмици на октомври влияе изключително благоприятно върху паричния ви поток. Ретроградната Венера от 3 октомври обаче може да събуди желание за по-големи разходи, затова дръжте желанието си за харчене под контрол, за да запазите стабилността си. Новолунието на 10 октомври ви носи обещаваща възможност – това може да бъде нов проект, повишение на заплатата или допълнителен източник на доходи.

На 23 октомври Слънцето преминава в Скорпион и засилва интуицията ви. Затова доста по-често се доверявайте на вътрешния си усет. От 24 октомври вашият управител Меркурий става ретрограден – транзит, известен с комуникационни разминавания и забавяния при пътувания. Това налага да бъдете много по-внимателни с думите и да планирате графика си с превантивен резерв от време. Завръщането на Венера във Везни от 25 октомври отново изисква да пазите финансовите си ресурси от неочаквани харчове. Месецът завършва с пълнолуние в Телец на 26 октомври, което може да ви донесе възможности или известие за едно по-дълго пътуване или есенна почивка по никое време.

ВЕЗНИ

Бъдете внимателни с парите си

Движението на Слънцето във вашия знак сега е вашия момент да заблестите – през първите три седмици на октомври ви очакват признание, позитивно внимание и силен тласък на самочувствието. Новолунието на 10 октомври е изключително благоприятно за вас, носейки ви нови възможности и перфектни условия да обновите визията си. Вашият управител Венера обаче става ретроградна на 3 октомври, което може да засегне доходите ви и парите бързо да започнат да се изплъзват между пръстите ви, ако не внимавате след тази дата.

Облекчение идва на 23 октомври с преминаването на Слънцето в Скорпион, което подобрява паричния поток. Ретроградният Меркурий на следващия ден, 24 октомври, внася нови фискални предизвикателства. Отново ще трябва да следите стриктно бюджета си, дори ако приходите ви се увеличат. Избягвайте драстични промени във външния си вид, нови прически или естетични процедури, когато Венера се върне обратно във вашия знак на 25 октомври – колкото и да е изкушаващо, резултатите няма да ви удовлетворят. Пълнолунието на 26 октомври разкрива неочакван пробив в бюджета ви, а бързата ви реакция ще ви помогне бързо да върнете контрола над финансите си.

СКОРПИОН

От усамотение към привличане на вниманието

Личното пространство е изключително важно за вас, а движението на Слънцето във Везни ще ви осигури доста мигове на усамотение и възможност да прекарвате време насаме със себе си през първите две-три седмици от октомври. Ретроградната Венера в Скорпион от 3 октомври може да ви изкуши към бързи и радикални промени във визията, но е много по-добре да ги отложите за следващия месец, когато планетата тръгне директно. Новолунието на 10 октомври е перфектно да си подарите специален ден за себе си – вземете си почивка, ако имате възможност, и се посветете на самостоятелни занимания.

Чудесна възможност за поемане на лидерски пост или за израстване в кариерата се разкрива на 16 октомври благодарение на хармоничния аспект между Марс и Сатурн. Светлините на прожекторите се насочват пряко към вас на 23 октомври с навлизането на Слънцето във вашия знак, правейки ви изключително търсени и забелязвани. Това е вашето време от годината, започват вашите рождени дни и сега формирате новите си лични години. Навлизането на Меркурий в ретроградна фаза от 24 октомври може да затрудни себеизразяването ви, затова обмисляйте думите си предварително и не се оттегляйте в сянка. Връщането на Венера във Везни на 25 октомври показва, че любовта се развива най-добре далеч от чуждите очи – спокойните вечери с любимия човек възобновяват страстта. Пълнолунието на 26 октомври е прекрасен повод за романтично бягство, уютен уикенд и пълно пренастройване на връзката ви.

СТРЕЛЕЦ

Контактите ви носят шансове за служебно развитие

Октомври се очертава да бъде изключително динамичен в социално отношение за вас. Слънцето е във Везни, което означава, че пощенската ви кутия може да бъде залята от покани за срещи и събития. Ретроградната Венера в по-потайния Скорпион от 3 октомври обаче може периодично да буди желание за уединение, затова ще трябва да намерите правилния баланс. Задължително кажете „да“ на събиранията около новолунието на 10 октомври. Събитията на този ден ще ви донесат истинско удоволствие, а и реални възможности. Доста по-потайни, загадъчни и дори с поведение на задкулисие ще станете след 23 октомври, когато Слънцето навлиза в Скорпион.

Ретроградният Меркурий на 24 октомври може ненадейно да изкара част от плановете и намеренията ви наяве, затова бъдете дискретни, ако искате да запазите нещо в тайна. Навлизането на Венера във Везни на 25 октомври е идеален транзит за романтични вечери с половинката и за възобновяване на близостта във връзката ви. По време на пълнолунието на 26 октомври е възможна промяна в професионален план – приключване на даден ангажимент или готовност за следваща стъпка. Но в се пак внимавайте, ако от вас се иска да действате, да подписвате документи или да търсите нова работа, съобразете се с ретроградния Меркурий, за да не се окаже, че сте поели професионална инициатива в най-неподходящия момент.

КОЗИРОГ

Служебни перспективи, прехвърчане на искри и успех

Перспективите за професионалното ви развитие са отлични през този месец, тъй като Слънцето заема най-високата точка във вашия хороскоп, сигнализирайки за възможност да преминете на следващо ниво. Това може да се случи около новолунието на 10 октомври, когато пред вас ще се разкрие вълнуващ нов шанс. Бъдете готови да направите решителна крачка напред. Социалният ви живот обаче може да изисква малко повече финансови средства.

Бъдете внимателни, защото Венера започва своята ретроградна фаза от 3 октомври и при вас тя носи опасност от разминавания в комуникацията с приятели. С навлизането на Слънцето в Скорпион на 23 октомври ще намерите начин да изгладите евентуалните търкания, макар че ретроградният Меркурий от следващия ден може да събуди нови дребни усложнения. Преодолейте напрежението с търпение, подбирайте думите си внимателно и реагирайте бързо, ако възникне недоразумение. В същото време кариерата ви продължава да се развива възходящо, когато Венера се върне във вашия сектор на репутацията на 25 октомври. Моментът е чудесен за подобряване на отношенията с ръководството и за утвърждаване на авторитета ви. Пълнолунието на 26 октомври е перфектният повод за романтична вечер. Резервирайте маса в любимия си ресторант и се отдайте на споделени мигове с любимия човек.

ВОДОЛЕЙ

Пътешествия, романтика. Избегнете неловките ситуации

Октомври ви кани да се отправите на път. Слънцето преминава през Везни, а това е вашият сектор на пътешествията. Новолунието на 10 октомври ви разкрива прекрасна възможност за изгодна оферта от туроператор или пък ако гледате самолетни билети самосиндикално. Резервирайте ваканция през този период, а ако това е невъзможно, организирайте си пълноценна почивка у дома. В професионален план обаче могат да възникнат предизвикателства след 3 октомври, когато Венера става ретроградна и дребни грешки могат да засегнат репутацията ви. Когато Слънцето и Венера са в съвпад на 23 октомври, ще имате шанса да поправите пропуските и да върнете отново престижа на името си. На следващия ден – 24 октомври, Меркурий също започва своята ретроградна фаза.

Обмисляйте добре думите си, за да избегнете неловки ситуации. Преминаването на Венера обратно в романтичните Везни на 25 октомври е чудесен момент за пътувания, любов и авантюри, но имайте предвид ретроградните планетни влияния – възможно е да възникнат забавяния, закъснения или пък да изплуват стари въпроси във връзката ви с половинката. Пълнолунието на 26 октомври е най-добрият ден за домашните задължения – приключете с ремонтните дейности, подредете градината и направете основно почистване, за да подготвите дома си за предстоящите есенни дни.

РИБИ

Пазете финансовото си състояние

Дръжте разходите си под строг контрол през този месец. На хоризонта се очертават нови източници на доходи или възможности за данъчни облекчения. Новолунието на 10 октомври предоставя идеален момент за среща с финансов съветник – един задълбочен преглед на бюджета и инвестициите ще ви насочи в правилната посока. Ретроградната Венера от 3 октомври увеличава разходите за пътувания, така че евентуална ваканция през този период може да се окаже доста скъпа.

Но пък може да си заслужава. Когато Слънцето навлезе в Скорпион – вашия сектор на пътешествията, след 23 октомври изкушението да похарчите повече пари за вълнуващи приключения ще се засили. На следващия ден Меркурий също става ретрограден, което означава, че невнимателното отношение към финансите бързо ще донесе съжаления. Преминаването на Венера обратно във Везни на 25 октомври може допълнително да застраши финансовата ви сигурност, ако не се придържате към предварително определения бюджет. Много по-разумен вариант за пътуване е пътешествие на кратко и близко разстояние около 26 октомври вместо грандиозна и скъпа екскурзия, която може да коства сериозни средства на бюджета ви. Имайте го предвид.

Тодор Емилов-Тео