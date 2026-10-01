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Веселина Кожухарова
Култура

Кметът прие в Гербовата зала писателката Веселина Кожухарова, носител на националната награда „Златно дунавско перо“

Ана Райковска 35 четения 0 Comments

Веселина Кожухарова, горнооряховската писателка, чието име е все по-разпознаваемо на българския книжен пазар, е 21-вият носител на Националната награда за литература „Златно дунавско перо“.

Тя бе посрещната в Гербовата зала на Община Горна Оряховица от кмета Николай Рашков и заместничката му Петя Иванова, които я поздравиха за престижното отличие, присъдено й в конкуренция с повече от 200 автори от страната.

„Разговорите с хора като Веселина Кожухарова винаги ми носят оптимизъм. Говорихме за литература и история, за големите български дарители и за местните благотворители, оставили диря в обществения живот. В тази връзка имах шанса да разбера някои вълнуващи моменти от бъдещия й роман, които засега се пазят в тайна от широката аудитория. С авторката, чийто творчески път е свързан и с литературния клуб към НЧ „Иван Вазов – 1983” в Първомайци, разговаряхме също за ролята на читалищата в наши дни. На срещата присъства и секретарят на читалището Теодора Миновска“, сподели Николай Рашков.

Кметът изказва специални благодарности към нея и всички читалищни дейци, които подкрепят творците.

Ана РАЙКОВСКА

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