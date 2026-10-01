Коронясаха Мисис Баба и Мистър Дядо – Велико Търново 2026 г.

В СЦЕНА ЗА ТАЛАНТ, УСМИВКИ И ЕМОЦИИ СЕ ПРЕВЪРНА ТЪРНОВСКИЯТ СТАРЧЕСКИ ДОМ „ВЕНЕТА БОТЕВА“ по случай Международния ден на възрастните хора. На 1 октомври обитателите на социалната институция дефилираха в традиционния конкурс „Мисис Баба и Мистър Дядо“.

Дамите демонстрираха артистичност, чар и харизма, а господата впечатлиха с чувство за хумор, настроение и мъжество.

Надпреварата подари много емоции на живущите в дома и разчупи ежедневието им.

С короната се окичи Мария Ванкова, която в миналогодишния конкурс стана втора, но сега успя да покори първото място. Нейна подгласничка е Пенка Димитрова, а третото място спечели Тинка Попова.

При мъжете за победител избраха Георги Фердинандов. Второто място зае Митко Клинков – миналогодишният Мистър Дядо, а третото – Живко Колев.

Победителите бяха избрани след оспорвана конкуренция, а всички призьори получиха ленти за класирането си.

„Възрастта не е бреме, а история, изпълнена с мъдрост, спомени и обич“, бе посланието, с което екипът на социалната услуга отбеляза специалния ден.

Галина ГЕОРГИЕВА