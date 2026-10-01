Над 4000 студенти приеха във ВТУ, тържествено откриха академичната година

Над 4000 са новоприетите студенти във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, съобщи ректорът на учебното заведение проф. д-р Димитър Димитров. Записването на магистрите продължава и към този момент.

„Приемът тази година върви обичайно много добре. Около 1600 са приетите държавна поръчка бакалаври, 550 са платено обучение, още върви записването на магистрите, очакваме около 1900“, обясни ректорът проф. Димитър Димитров.

Тържествено беше открита академичната година в учебното заведение. Стотици студенти се събраха пред Ректората, за да станат част от официалната церемония. Академичното ръководство премина в тържествено шествие до паметника на светите братя Кирил и Методий, където беше ударен и първият учебен звънец. Химнът на България и този на Европейския съюз бяха изпълнени от Градския духов оркестър, който съпровождаше празненството.

Сред гостите на откриването бяха областният управител Марин Богомилов, председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, заместник-кметовете на Велико Търново Снежана Данева-Иванова и проф. Георги Камарашев, зам.-началникът на НВУ полковник доц. Румен Маринов, председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков, началникът на РУО Здравка Минчева, както и отец Михаил, който е секретар на Великотърновската митрополия.

Водещ на тържеството беше доц. д-р Боряна Здравкова, която приветства гостите и даде думата на проф. Димитров за приветствие, а малко преди церемонията той коментира и предизвикателствата пред висшето образование в България.

„Предизвикателствата са сходни с тези от предходните години и промените в сферата на висшето образование. Има проблемни линии, с които се сблъскваме всяка година. Едната е свързана с модела на финансиране и какви промени ще има. Вероятно ще има и според мен трябва да има. Настоящият министър даде сигнал, че вероятно ще се преосмисли финансирането на висшите учебни заведения. Проблеми има и с акредитацията, за което сигнализират редица висши учебни заведения“, обясни проф. Димитров.

По думите му за университета винаги е предизвикателство и средното образование, тъй като учениците са бъдещи студенти. Според него те трябва да свикнат на новите условия в университета и съответно висшите учебни заведения да пригодят обученията си.

„Нашите колеги го правят успешно. Имаме много добра педагогическа традиция, не само в Педагогическия факултет. Разбира се, всичко, което става в държавата, рефлектира и в университетите. Но сме се научили да плуваме в тези води и се справяме успешно. Дерзайте, колеги, нека пазим името на ВТУ, да бъдем иновативни и да натрупаме достатъчно естествен интелект, за да управляваме изкуствения“, обърна се към академичната общност проф. Димитров.

През тази година ще бъдат открити няколко нови учебни зали в университета. Те ще бъдат с много добро оборудване. Постоянно се подобрява и материалната база, а студентите ще влязат в обновени аудитории. Добрата новина е, че басейнът във ВТУ се пълни и скоро ще бъде отворен, като придобивката ще бъде не само за студентите, а и за целия град.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: авторът