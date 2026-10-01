Наситена програма с кулинарни игри, концерти и веселие на Празника на горнооряховското гърне

Фестивалът на горнооряховското гърне е сравнително нов, но вече се радва на популярност далеч отвъд пределите на Горна Оряховица и страната.

Създаден е през 2024 г. в чест на характерното за града традиционно ястие от телешки жили, бавно готвени с вино и зеленчуци в запечатан с тесто глинен съд. Местна рецепта с над 150-годишна история, която горнооряховчани пазят и предават на поколенията.

Тазгодишното издание ще се състои от 2 до 4 октомври и ще премине с много вкусове, аромати, кулинарни игри и демонстрации, музика, веселие и почит към традициите. Мястото е Фестивалното градче до стадиона и Летния театър в Горна Оряховица. Официалното откриване е в събота, 3 октомври, от 11 часа.

Нова част от програмата тази година е и кулинарното състезание Black Box GO. В него ще се включат отбори от пет професионални гимназии в страната. Участниците ще научат с какви продукти за готвене разполагат едва след отварянето на „черна кутия“ на сцената. Разбирайки какъв е местният продукт, който се съдържа в нея и който задължително трябва да включат в рецептите си, те ще имат определено време, за да приготвят своите ястия. Блюдата им ще бъдат оценявани от международните кулинарни асове и от български експерти в гастрономията.

Специална Алея „Вкусно“ ще бъде оформена във фестивалното градче.

Това ще е пространството на гостуващите кулинари от Тунис, Гърция и Турция, които ще готвят пред публиката в съботния ден. Общото между атрактивно представените международни ястия ще бъде глиненият съд и бавното готвене – основата на традиционното горнооряховско гърне.

Ще има и ярко присъствие на родни топ готвачи.

Гостуващите музикални звезди, които ще излязат на сцената, са Тита, ДесиСлава и сестрите Филатови с най-доброто от фолклорните си репертоари.

Ана РАЙКОВСКА