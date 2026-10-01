Общината отваря пункт за опасни отпадъци в два квартала

Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен в кварталите „Бузлуджа“ и „Колю Фичето“ на 5 и 6 октомври.

Кампанията е поредната, която се организира във Велико Търново от Общината и „Балбок Инженеринг“ за улеснение на гражданите.

Какъв тип опасни отпадъци от домакинствата се събират в пункта: лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; негодни за употреба батерии и акумулатори.

Пунктът в кв. „Бузлуджа“ на 5 октомври (понеделник) ще бъде разположен до пазара, а в кв. „Колю Фичето“ – на паркинга на ул. „Симеон Велики“ срещу MALL Veliko Tarnovo на 6 октомври (вторник).

Община Велико Търново апелира към гражданите да бъдат активни и отново да потвърдят високата екологична култура на обществеността в старата столица.