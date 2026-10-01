Осем отбора за момичета и момчета се включват в петото издание на турнира „Йонка Генчева“

Осем хандбални отбора от страната ще участват в петото издание на детския турнир „Йонка Генчева“. Надпреварата е през уикенда за момичета и момчета до 12 години и се организира от Фондация “Йонка Генчева” с подкрепата на Община Велико Търново и ХК „Етър-64“.

„Поради ремонта на Двореца на културата и спорта “Васил Левски” турнирът ще се проведе в по-малката зала “Сава Величков” в рамките на два дни – 3 октомври за момичетата и 4 октомври за момчета. Залата е тренировъчна (без места за публика), но турнирът ще се излъчва на живо по онлайн канала на Българската федерация по хандбал за всички, които биха искали да следят мачовете на живо“, съобщи Кристина Генчева.

При момичетата в събота ще се включат отборите на „Етър-64“, „Бъки“ (Габрово), „Осъм“ (Ловеч) и „Кубрат“ (гр. Кубрат). Срещите са от 10:00 до 15:30 ч., като тържественото откриване е в 11:00 ч., а награждаването – след последния мач. В неделя са момчетата, като програмата им е същата, а в битките са съставите на „Етър-64“, „Осъм“ (Ловеч), „Локомотив“ (Г. Оряховица) и „Чардафон“ (Габрово).

„За всички желаещи да помогнат да продължим традицията с детските турнири може да се свържете с нас на e-mail: yg_foundation@abv.bg или да направите дарение на IBAN: BG70BPBI79311028896601. Работим само с доброволци и всички дарени средства са предназначени само за децата, участващи в турнирите“, обявиха от Фондация „Йонка Генчева“.