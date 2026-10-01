От общинската хазна осигуриха 26 000 евро за сондажи към подземната река под Леденик

След проведеното хидрогеоложко проучване в общинския бюджет още за тази година са предвидени средства за сондажи за вода в Леденик. Те са в размер на 26 000 евро според оферти, постъпили в Общината от лицензирани за такава дейност фирми.

Пробите от микробиологичните и химични анализи вече излязоха и резултатите са чудесни. Следващият етап е да се извърши официално хидрогеоложко проучване за установяване на експлоатационния дебит.

През 2025 г. Общинският съвет даде разрешение за проучвателен сондаж на старо находище на подземни води в района на селото. Подземната река може да бъде алтернативен водоизточник при авария на централния водопровод или ниски нива на язовир „Йовковци“, а водата ще бъде свързана към помпената станция.

При достатъчен дебит ще могат да се възползват 10 населени места – Леденик, Шемшево, Пушево, Момин сбор, Балван, Ветринци, Ново село, Емен, Беляковец и Самоводене. При добра организация възможностите са част от водата да достига и до областния център Велико Търново.

Ана РАЙКОВСКА