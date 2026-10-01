Пазарът, който не е затварял и през Втората световна война, започнал като най-голямото тържище за дини

От пиле мляко има на пазара в Павликени всеки вторник. И това е така вече близо 100 години. При това без прекъсване. Тържището там не е затваряло дори през Втората световна война. А днес е място за търговия, социални контакти и пространство за разходки.

Наш екип посети на място пазара, за да опише атмосферата и да провери какво предлагат сергиите. Оказа се, че там има от всичко за всеки. Търговците продават дрехи, обувки, различни електрически уреди, любимите за мъжете инструменти. Намират се всевъзможни аксесоари за автомобили, дори детски стоки, играчки, домашни потреби, стари съдове.

Особено важна част от пазара са поничките, които са сладкото изкушение за посетителите всеки вторник. Наред със стоките за бита в съседство се изкарват и щандовете за плодове и зеленчуци от местни производители.

„Изкарваме, доволни сме. Не можем да забогатеем, но печелим колкото за хляба си. Хубав е пазарът и идваме всяка седмица“, сподели за „Борба“ Емил, който пътува от Бяла, за да продава дрехи.

Първоначално пазарът се е намирал на мястото на днешния централен площад. По онова време е бил най-големият пазар за дини в Централна северна България. По-късно е преместен на сегашното си място.

Всеки вторник провеждането на пазара на практика се превръща в празник за жителите и гостите на града.

На тържището идват хора от всички краища на областта, а дори и от съседни области. Често край масите могат да бъдат видени и чужденци, а някои от посетителите идват на разходка от цели десетилетия.

А хубавото на пазара е, че хората не са забравили да се пазарят. При добра дума и желание от страна на продавача цената на някои стоки може да падне и с по няколко евро. Не липсват и промоции, особено по обяд, когато търговците се стягат да си ходят. Пък и сутрин се намират отстъпчиви продавачи, особено за сефтето са готови да продадат и на загуба, стига търговията им да потръгне.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: авторът