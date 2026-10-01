Спасителни отряди от В. Търново и Елена тренираха издирване на изгубени в планината

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЧК В ОБЛАСТТА И НА ПЛАНИНСКИТЕ СПАСИТЕЛНИ ОТРЯДИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ЕЛЕНА УЧАСТВАХА В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН ЛАГЕР.

Инициативата се организира от Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи към червенокръстската организация.

Дейностите се проведоха в периода 25 – 27 септември в базата на Планинската спасителна служба в местност Грамадлива.

Участниците се изправиха пред реалистични ситуации, изискващи бърза реакция, добра подготовка и безупречна екипна работа.

Доброволците тренираха оказване на първа помощ, психо-социална подкрепа, издирване на изгубени хора в планината и координация при кризисни ситуации.

Галина ГЕОРГИЕВА