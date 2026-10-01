В горнооряховската болница стартира акция за превенция на съдовите заболявания

Канят на прегледи, включващи ултразвукова доплерова диагностика

В МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ СТАРТИРА ИНИЦИАТИВА, ПОСВЕТЕНА НА СЪДОВОТО ЗДРАВЕ. Поводът за акцията е повишеният дял на пациенти със заболявания на артериите и вените. От лечебното заведение насочват вниманието към профилактика и ранна превенция.

Двигател на кампанията е съдовият хирург д-р Красимир Георгиев. Той ще провежда скринингови прегледи и консултации в клиниката на преференциални цени. Отстъпката ще даде възможност на повече хора да се възползват от инициативата.

Първите прегледи ще се проведат на 21 октомври от 9:00 до 13.00 часа в кабинет № 112 на първия етаж в ДКЦ – Горна Оряховица.

Цената на консултация, която включва и ултразвукова доплерова диагностика, е 40 евро.

„Артериалната патология най-често е свързана с атеросклероза – едно от социално значимите заболявания, което в напредналите си стадии може да доведе до тежки увреждания и дори некротични промени на долните крайници.

Венозните заболявания също не бива да бъдат подценявани. Често разширените вени се възприемат единствено като естетичен проблем, но те могат да причинят болка, тежест, отоци и сериозно да влошат качеството на живот“, пояснява д-р Георгиев.

По думите му колкото по-рано пациентът премине преглед, толкова по-голям е шансът за щадящо и ефективно лечение.

Специалистът обяснява, че съдовата хирургия се развива в бързи темпове, а в последните години за класическите операции има алтернативни миниинвазивни процедури.

Д-р Георгиев посочи, че сред съвременните методи попада т.нар. лазерна аблация. При този способ чрез лазерна енергия болната вена се затваря по щадящ и прецизен начин. Процедурата се извършва под местна упойка, а пациентът се прибира вкъщи още същия ден, вместо да лежи с дни в болница.

Друг съвременен метод за лечение на разширени вени е механохимична аблация. Тя комбинира механично въздействие върху венозната стена със специален медикамент, който затваря съда. Методът не изисква обща анестезия, отнема от 30 до 60 минути и не налага болничен престой.

„Склеротерапията пък е инжекционно лечение, подходящо както за разширени вени, така и за фини капиляри, които често създават естетичен дискомфорт. Под местна упойка се провежда и миниинвазивно премахване на разширени вени. Възможно е комбиниране на методи, съобразени с индивидуалното състояние на всеки пациент“, разясни медикът.

Профилактичната кампания е насочена към пациенти с тежест, болка, отоци, разширени вени или рискови фактори като диабет, високо кръвно налягане и тютюнопушене.

Записването за консултации се провежда на телефон 0888 273 580.

Галина ГЕОРИЕВА