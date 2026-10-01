Военни прочистиха района около фирма „ЕМКО“ след инцидента на 11 септември

Приключи участието на военнослужещи в прочистването на района извън складовата база на фирма „ЕМКО“ ООД в село Горни Върпища от невзривени беоприпаси и взривни остатъци след инцидента от 11 септември, възникнал вследствие на пожар и последващи експлозии.

В разчистването се включи специализираната инженерна група от 55-и инженерен полк от състава на Сухопътните войски и екип от Военномедицинска академия. 18 военнослужещи с 5 броя военна техника извършиха инженерно разузнаване на терен с площ 297 дка. Невзривени боеприпаси не бяха открити.

Дейностите бяха извършени при строго спазване на процедурите и мерките за безопасност.

Ана РАЙКОВСКА