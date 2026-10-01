Ясни реферите на мачовете за Купа България на „Етър ВТ“, „Локомотив“ и „Академик“

БФС обяви имената на реферите на мачовете от 1/32 финалите от турнира за Купата на България. На този етап от надпреварата три отбора от региона участват в нея. Това се „Етър ВТ“, „Локомотив“ (Г. Оряховица) и „Академик“ (Свищов).

“Етър ВТ” ще гостува на “Черноморец” (Балчик) на 3 октомври, събота, от 14:00 часа. Главен съдия е Кристиян Тодоров, асистират му Владимир Йорданов и Тодор Тодоров, четвърти рефер е Иван Христов.

Тимът от Балчик в момента е на трето място в Североизточната Трета лига, на две точки от първото. В миналия кръг победи в къщи „Светкавица 2014“ /Търговище/ с 1:0- четвърти в класирането. До тази фаза на турнира за купата черноморци се класираха без игра поради липсата на достатъчно желаещи отбори в зоната.

Горнооряховският “Локомотив” ще гостува на “Национал” (София), който е 16- ти в Югозападната Трета лига, на 4 октомври, неделя, от 15:00 часа. В осмия кръг столичани победиха втория тим на „Славия“ с 2:0, отлепиха леко и с още два отбора разделят последните три места в групата с по 7 точки. Двубоят ще бъде ръководен от Петър Янков, помагат му Станимир Трифонов и Димо Стоянов, четвърти съдия е Иво Иванов.

“Академик” (Свищов) пък е гост на “Бенковски” (Исперих), който е шести в Североизточната Трета лига, също на 4 октомври, неделя, от 15:00 часа. В миналия кръг „Бенковски“ завърши 1:1 като гост на „Септември 1923“ /с. Драгоево/. Главен съдия на този мач е Дженк Ташдемир, с асистенти Венцислав Банчев и Павлин Петков, а Красимир Кръстев е четвърти.

Във втория предварителен кръг на турнира участват общо 36 отбора- 16 тима от Втора лига и 20 представители с аматьорски статут, определени от четирите зони на БФС. Победителите ще бъдат излъчени в една среща.

Ясни са съперниците на трите отбора от региона и на 1/16 финалите за Купата на България, когато се включват и представителите на елита, ако разбира се отстранят настоящите си опоненти.

“Етър ВТ” ще приеме елитния “Спартак” (Варна), “Локомотив” ще бъде домакин на “Септември” (София), а свищовският “Академик” в следващата фаза ще срещне “Славия” на свой терен. Мачовете от 1/16 финалите са в периода 17-20 октомври.