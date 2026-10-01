За 2,1 млн. евро правят основен ремонт на главната улица в Дебелец

Предстои дългоочакваният за жителите и гостите на Дебелец основен ремонт на главната улица в града – „Патриарх Евтимий Търновски“.

Отсечката е важна, защото началото й е от пътя Велико Търново – Стара Загора – Присовски завои и свършва на главния път за Габрово. Така на практика трасето, дълго 2,115 км, е с особено интензивен трафик и свързва подходите към два областни града – В. Търново и Габрово.

Ремонтът на пътната артерия обхваща всичко – смяна на амортизирания водопровод, ново отводняване, пътно платно, нови тротоари с джобове за паркиране и за контейнерите за смет, ново улично осветление.

Улицата в Дебелец ще е от малкото в областта, по която ще бъдат премахнати всички висящи кабели и вкарани под земята, ще има и оптична канална мрежа.

„Отдавна чакаме този ремонт и благодаря на съгражданите си за търпението.

Може една улица да имаме ремонтирана, но ще бъде както трябва и ще стане образцова. Някои от дърветата ще бъдат премахнати, те и без това са остарели, но на тяхно място ще бъдат посадени нови, които ще направят още по-красива градската среда“, коментира кметицата на Дебелец Снежана Първанова.

Стойността на проекта е 2 107 800,77 евро. Разрешителното за строеж е от миналата година. В момента върви процедура за изпълнител.

Ана РАЙКОВСКА