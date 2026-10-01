Запушен горещ минерален извор отново потече, не се знае докога

Според сондьор в сондажа има откъснала се тръба и трябва да се направи ремонт

Запушен преди месец горещ минерален извор в Свищов породи недоволство у жителите на дунавския град. Водното богатство е на 5 км западно от Свищов, до бившето Държавно земеделско стопанство, извън урбанизирана територия, но там е изграден импровизиран басейн, който се ползва и през зимата.

Минералният извор е от малкото на самоизлив, водата изтича свободно и според кмета на Свищов Генчо Генчев добронамерени хора, които го почистват, с действията си са довели до дебалансиране на налягането в каптажа и до „угасването“ на естествения приток. За щастие, Общината привлече мощен компресор от Варна, който вкара сгъстен въздух под високо налягане на дълбочина 50 метра и така изворът е прочистен и активиран наново. „Всяка година го ремонтираме. Хората са направили незаконно топило, за да се киснат вътре. Водата извира на дълбочина от около 1000 метра, на 47 – 48 градуса“, коментира кметът на Свищов.

Освен недобросъвестни действия на хора с добри намерения, но незнаещи какво да правят, причината изворът да е сух е и в тръбата, твърди сондьорът инж. Кирил Парашкевов, който я е поставял през 1981 г. като част от бившето предприятие „Геология и проучване на нефт и газ“ – Плевен. След демокрацията е имал частна фирма, сега е пенсионер, но продължава да консултира по големи проекти.

„Постоянно обяснявам на специалисти, уж са експерти, но все не могат да разберат.

По-простичко казано, част от 75-метрова тръба в сондажа се е скъсала на 3 метра от повърхността и е отишла на дъното, на 1700 метра. Скоростта на възходящия поток остава много малка, водата се охлажда от външната температура и нивото й пада на три метра от повърхността. Затова, каквото и да се прави, няма да има дълготраен ефект. Трябва да се направи грамотен технически ремонт, който включва вкарване на нова тръба“, коментира инж. Парашкевов.

Минералната вода е изключителна държавна собственост, експлоатацията на извора е от Общината, а всичко покрай него са частни имоти. „Ако трябва да спазим закона до последната буква, трябва да го заградим с охранителна зона и там да не стъпва никой. Навремето този извор е захранвал санаториума на „Свилоза“, след като го закриват, той остава в нищото. Община Свищов проведе редица процедури, за да го въведе в ред, но той по никакъв начин не може да бъде използван за каквито и да било цели. Освен някой частник да развие наоколо бизнес и да ползва и водата. Пречка е и това, че изворът е отдалечен от Свищов и не може да бъде транспортиран до него“, допълни Генчев.

Всеки момент Община Свищов ще пусне в експлоатация друг сондаж, който ще обслужва не само Дунавския индустриален парк, но и града.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката