Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, ХХVІ кръг, 6.05., 18:00 часа
Публикувана на: 03.05.2019г. 21 прегледа
„Първа атомна“ – „Локо“ (Др.) М. Блажев, Г. Георгиев, Цв. Георгиев
„Вихър“ – ФК „Севлиево“ Г. Давидов, Банчев, Йорданов
„Спартак“ – „Партизан“ М. Въжарски, Велков, Атанасов
„Бдин 1923“ – „Левски 2007“ Р. Гановски, Маринов, Стоянов
„Янтра“ (П. Тр.) – „Ботев“ (Лук.) П. Кузев, Ников, Михов
„Локо“ (Мездра) – ОФК „Трявна“ В. Живков, Мачев, Кирилов
„Ком“ – ОФК „Павликени“ П. Иванов, Михайлов, Найденов
„Янтра“ (Гб.) – „Академик“ В. Велев, Дойнов, Матанов