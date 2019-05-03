Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, ХХVІ кръг, 6.05., 18:00 часа | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново
Спорт 

Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, ХХVІ кръг, 6.05., 18:00 часа

Публикувана на: 03.05.2019г. 21 прегледа

„Първа атомна“ – „Локо“ (Др.) М. Блажев, Г. Георгиев, Цв. Георгиев

„Вихър“ – ФК „Севлиево“ Г. Давидов, Банчев, Йорданов

„Спартак“ – „Партизан“ М. Въжарски, Велков, Атанасов

„Бдин 1923“ – „Левски 2007“ Р. Гановски, Маринов, Стоянов

„Янтра“ (П. Тр.) – „Ботев“ (Лук.) П. Кузев, Ников, Михов

„Локо“ (Мездра) – ОФК „Трявна“ В. Живков, Мачев, Кирилов

„Ком“ – ОФК „Павликени“ П. Иванов, Михайлов, Найденов

„Янтра“ (Гб.) – „Академик“ В. Велев, Дойнов, Матанов

 

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