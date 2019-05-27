Инфарктно: Герб бие БСП във Великотърновско само с 86 гласа

С едва 86 гласа Герб бие БСП на евроизборите във Великотърновско. По данни на РИК първите имат 18440 гласа, а вторите 18354. В процентно съотношение разликата е 29,31 % на 29,18%. ДПС е с 7304 гласа или 11,6 %, а четвърти резултат има ВМРО- 5279 гласа – 8,39%. БСП печели 5 общини- Павликени, Сухиндол, Лясковец, Полски Тръмбеш и Свищов. Печели и в Горна Оряховица, но в община Горна Оряховица като цяло губи с малко над 200 гласа.