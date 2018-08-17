Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, Втори кръг, 19 август, 18:00 часа
Публикувана на: 17.08.2018г. 169 прегледа
„Академик“ – „Спартак-Плевен“ Ст. Ставров, М. Арабаджиев, Корчева
„Първа атомна“ – ОФК „Павликени“ М. Михайлов, Д. Цолов, Вълов
„Янтра“ (Габрово) – „Янтра“ (П. Тр.) В. Кознички, Апостолов, Морчев
ФК „Севлиево“ – „Ботев“ (Лук.) Ст. Колев, Хинков, Николов
„Левски 2007“ – „Партизан“ Ст. Тодоров, Кинов, Колев
„Локомотив“ (Мездра) – „Ком“ Р. Христов, Мачев
ОФК „Трявна“ – „Локомотив“(Др.) Ал. Марков, Капарашев, Йорданов
„Бдин 1923“ – „Вихър“ Н. Малджански, Бенчовски, Добрев