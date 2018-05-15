Заради авария много улици остават без вода днес до 17ч. във Велико Търново

Публикувана на: 15.05.2018г. 1645 прегледа

„ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 15.05.2018 г. (вторник) от 09:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за бул. „България“, ул. „Мир“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Хан Крум“ и ул. „Вела Благоева“, ул.“Филип Тотю“, ул. „Цветарска“, ул. „Възрожденска“ и ул. „Любен Каравелов“.

„ВиК Йовковци“ ООД уведомява своите абонати, че във връзка с изпълнение на ремонтните дейности на проект на община Велико Търново „Основен ремонт на съществуващата водопроводна мрежа по улиците в стара градска част на гр. В. Търново“ на 15.05.2018 г. (вторник) от 9:00 до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за кв.“Варуша“.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.